Feira do Produtor em Ceilândia ganha novo estacionamento

RM Rafaela Martins

Na manhã desta sexta-feira (12/11), o governador Ibaneis Rocha (MDB) visitou a Feira do Produtor em Ceilândia, com o objetivo de inaugurar o novo estacionamento interno do local. Por volta das 8h30, o movimento em torno do chefe do executivo local foi grande. Querido pela população, o governador foi abordado pelos feirantes sem timidez. A maioria aproveitou a presença do mesmo para tirar fotos e fazer pedidos.

“Eu tive a oportunidade de estar aqui há uns meses visitando os feirantes e deixando bem claro que é um pessoal que eu gosto muito, que acorda de madrugada para trabalhar, que entrega o seu serviço para a sociedade e o pedido deles era exatamente que fosse realizado este estacionamento”, disse o governador.

A Feira do Produtor vende, mensalmente, cerca de 32 mil toneladas de produtos hortifrutigranjeiros como hortaliças, cebola, alho, couve, espinafre, feijão, ervilha, cenoura, alface, abobrinha, cebolinha; e frutas nacionais e importadas, como as uvas, manga, maçãs, laranjas, pera, banana, kiwi, tomate, ameixa, e outras.

Em relação ao capital que circula na feira, por mês, o faturamento fica em torno de R$ 45 milhões, além de empregar cerca de cinco mil pessoas. Na cerimônia de entrega, também estiveram presentes o Administrador da Ceilândia, Fernando Fernandes, e o secretário de estado, José Humberto Pires.

“É mais uma obra entregue de significado muito importante para todos que moram aqui em Ceilândia e para todos que visitam as regiões do Por do Sol e do Sol Nascente. Com certeza vai ajudar bastante a comunidade”, ressaltou Ibaneis Rocha.