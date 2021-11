RM Rafaela Martins

O Centro de Educação da Primeira Infância — CEPI Jandaia — atenderá a cerca de 188 crianças na região do Pôr do Sol, em Ceilândia. Inaugurada na manhã desta sexta-feira (12/11), a unidade de ensino começa a funcionar na próxima terça-feira (16/11).

Presente na cerimônia, a secretária de educação Hélvia Paranaguá destacou que agora só faltam as crianças para trazer vida ao local. “O atendimento desta creche será o dia inteiro (integral). São 188 famílias assistidas, que podem sair com tranquilidade para trabalhar. Agora a comunidade pode comemorar esse momento de grande alegria. A escola vai funcionar com toda a segurança necessária”, falou a responsável.

Para o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), o CEPI é uma das obras mais importantes. “Temos uma marca que nos deixa muito orgulhosos, quando recebemos o governo em janeiro de 2019, nós tínhamos aproximadamente 22 mil crianças na fila das creches, com a ampliação das vagas temos pouco menos de 11 mil, o que na minha visão ainda é um número alto”, falou o chefe do executivo.

A expectativa do governador é chegar ao final do mandato com menos de 5 mil crianças à espera de uma oportunidade. Ele falou ao Correio que novas creches particulares estão sendo cadastradas para que a população possa utilizar o cartão creche, e que o governo está acelerando a construção de centros de primeira infância.

Compareceram à creche o presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) Rafael Prudente e o secretário de governo do Distrito Federal José Humberto Pires.