Festival reúne as principais cervejas artesanais do DF neste fim de semana

EH Edis Henrique Peres

(crédito: Arquivo pessoal/Divulgação)

A 1ª edição do Artesanal Beer Festival Brasília acontece neste sábado (13/11) e domingo (14/11), no estacionamento do Funções Múltiplas, em Planaltina. O evento contará com a presença das 16 marcas de cervejas artesanais da capital do país. De acordo com o idealizador do projeto, Gamaniel Silva, o festival “nasce para fazer um grande encontro da cultura da cervejaria artesanal da cidade, além de difundir e popularizar os produtos à população”, destaca.

O foco é fortalecer o mercado que sinaliza uma recuperação da cadeia produtiva. Parte da programação do festival aposta nas rodadas de negócios entre empresários, fornecedores e outros atores que buscam confluências de acordos e ampliação do mercado.

A 1ª edição do Artesanal Beer Festival Brasília, acontece neste sábado (13/11) e domingo (14/11), no estacionamento do Funções Múltiplas, em Planaltina. (foto: Arquivo Pessoal/Divulgação)

Além das cervejas, o festival terá produtos na praça de alimentação como petiscos, caldos, hambúrgueres e carnes defumadas. Também haverá espaço para fazer tatuagens e uma barbearia à disposição do público.

A entrada será limitada a 1.500 pessoas por dia, mediante ingresso retirado no Sympla e a doação de 1kg de alimento não perecível no momento da entrada. Os produtos arrecadados serão doados para duas entidades que realizam trabalhos sociais no DF: a organização não governamental (ONG) Barba na Rua, que atende pessoas em situação de rua, e o Coletivo Backstage, atuando com profissionais da área de eventos.

De acordo com Gamaniel, Planaltina foi escolhida devido à riqueza cultural e turística da região, além da importância histórica na construção do DF. O objetivo do idealizador é inserir o Artesanal Beer Festival Brasília na rota dos eventos nacionais sobre o assunto, fixando a data no calendário de comemorações da capital. “Queremos retirar o estigma de lugar muito longe de Planaltina e estimular que as pessoas venham ao evento e conheçam parte da cultura local”, defende.

O evento é uma parceria com a Associação Brasileira da Cerveja Artesanal (Abracerva) e tem apoio da Administração Regional de Planaltina e da Secretaria de Turismo do DF (Setur-DF).

Saiba Mais:

Artesanal Beer Festival Brasília

Data: 13 e 14 de novembro

Horário: 14h

Endereço: Funções Múltiplas em Planaltina

Entrada gratuita, com ingresso retirado no Sympla e doação de 1kg de alimento na entrada do evento

Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/artesanal-beer-festival-brasilia/1389049

Classificação indicativa: 18 anos.

Atrações musicais:

Nos dois dias de evento, haverá apresentações com nomes conhecidos da cultura popular de Brasília com estilos musicais variados como jazz, blues, rock e brasilidades.

Sábado 13/11: Dj Bruno Caveira, Asú, Capivara Brass Band, Clara Telles, Gustavo Trebien, Mustang Blues Band

Domingo 14/11: Dj Bruno Caveira, Mirian Marques, Jazz na Carta, Andanza, DjA

Marcas parceiras: Dona Maria, Bezy, Quatro Poderes, Galpão 17 / Dümf, Cerrado Beer, Corrupta, Orbita, Cerveja Activista, Madstein, Bracitorium, Biela Bier, GONT'S, Metanoia, Julius Cervejaria, Brassaria 473 e Máfia.