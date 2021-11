Covid-19: DF se aproxima de 90% do público-alvo vacinado com primeira dose

CB Correio Braziliense

Terceira dose alcançou 172.851 brasilienses — 6,7% da população com 12 anos ou mais - (crédito: Minervino JÃ?ºnior/CB)

O Distrito Federal alcançou 87,9% da população acima de 12 anos vacinada com a primeira dose (D1) das vacinas contra a covid-19, nesta terça-feira (16/11). O percentual corresponde a 2.268.763 pessoas. A imunização no país está disponível para o público a partir dessa idade.

A população com o ciclo vacinal completo — que recebeu a aplicação da dose dois (D2) ou da dose única (DU) — é de 1.845.955 habitantes, que representam 71,5% dos brasilienses com mais de 12 anos. Os dados são do vacinômetro da Secretaria de Saúde (SES-DF).

A dose extra (D3) foi administrada em 172.851 habitantes — 6,7% do público com 12 anos ou mais. Na manhã desta terça-feira (16/11), o Ministério da Saúde anunciou que pessoas com mais de 18 anos passam a integrar o grupo apto a receber o reforço contra a covid-19.

Ao Correio, o Governo do Distrito Federal (GDF) informou que seguirá a determinação da pasta federal. A medida, porém, ainda não tem data de início, pois a SES-DF aguarda o envio de doses pelo ministério para ampliar a aplicação da D3.

A pasta também aguarda o recebimento de um ofício com diretrizes e orientações do órgão. A nova orientação é que pessoas com 18 anos ou mais procurem um posto de saúde para tomar o reforço cinco meses após a aplicação da D2. No caso de quem recebeu a DU, o intervalo para a segunda dose é de dois meses, seguidos de cinco para a terceira.