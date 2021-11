Homem que tentava limpar bueiro morre após ser arrastado por enxurrada

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press)

José Valdeir Barbosa, 43 anos, tentava desobstruir um bueiro de águas pluviais no Riacho Fundo quando caiu dentro do buraco. Após buscas durante a madrugada, o corpo da vítima foi encontrado na manhã de sábado (20/11), por volta de 7h15.

O acidente aconteceu na noite de sexta (19/11), próximo a chácara 2, na região da Colônia Agrícola Sucupira. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado às 23h19 para resgatar a vítima, que foi arrastada pela enxurrada.

Os 23 militares, com viaturas de resgate terrestre e aquático, iniciaram as buscas imediatamente pelos Poços de Visitação, percorrendo toda a extensão da galeria até o Córrego Riacho Fundo.

As buscas pelas equipes terrestres e de mergulho seguiram nas margens e dentro do córrego até às 2h30. Por questões de segurança, com chuva intensa e baixa visibilidade, o trabalho foi encerrado às 2h30.

O resgate foi retomado ao amanhecer e 7h15, o corpo da vítima foi encontrado nas margens do córrego, a cerca de três quilômetros do ponto inicial das buscas.



O local ficou aos cuidados da Polícia Civil do Distrito Federal.