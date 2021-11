CB Correio Braziliense

(crédito: Sarah Peres/CB/D.A Press)

Um homem de 29 anos foi preso após dar um tapa no rosto da companheira, de 26 anos, em Vicente Pires, na madrugada deste domingo (21/11). O casal tem uma filha de 9 anos e havia se reconciliado recentemente. De acordo com as investigações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o agressor passou o dia todo bebendo e, ao retornar para casa exigiu que a companheira saísse com ele. Após a recusa da mulher, ele a agrediu.

O delegado-chefe da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires), João Ataliba Neto, informou que “ao perceber a briga, a irmã da vítima, que também é vizinha do casal, relatou os fatos ao plantão da 38ª DP e pediu ajuda aos policiais, ocasião em que o envolvido foi detido em flagrante em via pública, quando tentava fugir”.

As investigações apontam que o casal havia se reconciliado recentemente, após oito anos de separação. Depois de quatro meses de reaproximação, passaram a conviver juntos no começo de novembro.

Após a agressão, o homem foi apresentado à Central de Flagrantes da 8ª Delegacia de Polícia (SCIA) e segue à disposição da Justiça. Se condenado, pode pegar um ano e três meses de prisão.

Onde procurar ajuda em casos de violência doméstica

Disque: 190

Ouvidoria do MPDFT

Telefones: 0800 644 9500 ou 127, das 8h às 19h

Centros Especializados de Atendimento à Mulher (CEAMs)

Unidades: Planaltina, Ceilândia e 102 Sul

Centros Especializados de Atenção às Pessoas em Situação de Violência (Cepavs)

Unidades: nos hospitais regionais ou policlínicas

Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência — Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República

Telefone: 180 (disque-denúncia)

Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam)

Entrequadra 204/205 Sul - Asa Sul

(61) 3207-6172

Disque 100 — Ministério dos Direitos Humanos

Telefone: 100