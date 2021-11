CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Instagram/@delegadoandreleite)

O apresentador Luciano Huck ajudou em uma ação da Polícia Civil do Distrito Federal para devolver um carro roubado. Em 1998, o aposentado Antônio Carlos Pereira teve o carro roubado em frente a casa onde morava, na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. A Caravan 78 não havia sido encontrado até então.

Nesta quinta-feira (25/11), o delegado da 15ª DP, Andre Leite, publicou uma foto com o apresentador da Rede Globo no Instagram. "Hoje tivemos a honra de receber o @lucianohuck em nossa unidade para gravação do programa Lata Velha", escreveu.

Ainda não há informações sobre quando o programa vai ao ar, mas Luciano deve mostrar o reencontro de Antônio Carlos com a Caravan 78.

Policiais da Coordenação de Repressão a Crimes Patrimoniais (Corpatri) da Polícia Civil do Distrito Federal encontraram o carro. Assim que o veículo foi identificado, os investigadores tentaram entrar em contato com a família para avisar a notícia. As investigações indicam que o carro teve os sinais identificadores alterados e foi vendida, ao menos três vezes para diferentes pessoas.

Foi a partir do último comprador, residente de Sobradinho, que as polícia encontrou o veículo. O 'novo dono' queria regularizar o veículo mas, quando chegou ao Detran, foi descoberto que o carro era, na verdade, roubado.



A Caravan foi submetida a perícia no Instituto de Criminalística e lá foi confirmado que era o mesmo carro furtado em 1998. O carro teve os verdadeiros sinais identificadores revelados. Não houve mais dúvidas de que a Caravan furtada, 23 anos atrás, em Ribeirão Preto, era a mesma que estava no pátio do DPE.

Luciano Huck se interessou pela história e veio ao DF participar da ação de devolução do veículo. O apresentador se fantasiou de agente da polícia para despistar o dono do carro. A gravação ocorreu no Departamento de Polícia Especializada (DPE).

Quando se revelou para o aposentado, o apresentador contou que a Caravan seria restaurada como parte do programa "Lata Velha" do Domingão com Huck.