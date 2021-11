Dia do sim: casamento comunitário oficializa a união de 42 casais

DD Darciane Diogo

Evento contou com tudo que uma cerimônia tradicional prevê. Senac preparou as noivas - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

Na terceira edição do Casamento Comunitário 2021 no Distrito Federal, 42 casais disseram o tão sonhado e esperado "sim". A cerimônia, organizada pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), ocorreu na tarde de domingo (28/11), no Museu Nacional da República e reuniu também amigos e familiares dos noivos.

A vigilante Lucimar Teixeira, 51 anos, e o autônomo João Alves, 53, eram vizinhos no P Sul, até que se apaixonaram e engataram o namoro, há 26 anos. Os dois têm dois filhos, de 21 e 8 anos, e, apesar da longa caminhada juntos, fizeram questão de subir no altar. "Está sendo um momento único na minha vida. Não me importo com a idade. Está sendo tudo maravilhoso", disse Lucimar.

Lucimar teve um dia de princesa para o casório, com direito a maquiagem, vestido, penteado, massagem e manicure. Ela foi uma das primeiras a chegar para se arrumar e o resultado não poderia ser diferente. "Estou me sentindo linda. O pessoal foi muito prestativo e maravilhoso conosco. A organização está de parabéns", disse.

A dona de casa Claudiane Ferreira, 31, é casada com Sebastião Pereira, 37, há 16 anos e tem cinco filhos, sendo que o quinto ainda está na barriga, com 5 meses. "Sempre foi um sonho antigo me casar com um vestido de noiva. Apareceu essa oportunidade, fomos contemplados e hoje estou aqui super feliz com esse momento", afirmou a noiva.

Organização

As 42 noivinhas ganharam todos os itens necessários para o evento como flores, iluminação do espaço e uma sala de massagem para elas relaxarem, além da sanitização do Museu, visando o cumprimento das medidas de enfrentamento ao coronavírus. Os vestidos foram ajustados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). "Fizemos a maquiagem e arrumação das noivas. O Senac fica muito feliz por essa parceria e por estar proporcionando alegria às pessoas", disse o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF), José Aparecido.

A secretária da Sejus-DF, Marcela Passamani, disse ficar emocionada com o evento. "Fazemos de tudo para honrar esse momento, com flores, bem-casados, convites, fotos e até transmissão ao vivo para os familiares poderem assistir. Tem uma coisa que não está prevista na Constituição, que é o direito à felicidade, e aqui nós promovemos isso. Precisamos retomar o espírito de amor e união", destacou.

A cerimônia contou, ainda, com a participação da deputada Flávia Arruda (PL-DF). Ao final, 16 noivas foram contempladas com prêmios diversos, entre eles hospedagem em um resort.