Covid19: DF tem mais de 1,9 milhão de pessoas vacinadas com a segunda dose

DD Darcianne Diogo

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Neste domingo (28/11), a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) vacinou 416 pessoas contra o novo coronavírus. Desse total, 41 receberam a primeira dose, 231 foram imunizados com a segunda dose, e 144 com a dose de reforço.

Com o quantitativo, a capital chega ao total de 1.903.137 de pessoas que completaram o ciclo vacinal, ou seja, que receberam as duas doses da vacina. De acordo com o boletim divulgado pela pasta, 203.856 estão imunizados com a dose de reforço, 58.362 com a dose única, e com a primeira dose o total é de 2.282.491 pessoas vacinadas.

O DF já recebeu um total de 5.834.924 doses do Ministério da Saúde (MS), sendo que 4.930.067 foram distribuídas para as regiões de saúde da capital. Nesta segunda-feira (29/11), a vacinação para os adolescentes de 12 a 17 anos estará disponível em 41 pontos, sendo que em quatro o horário de funcionamento vai até às 22h.

A Secretaria de Saúde também divulgou os pontos de vacinação para a aplicação da primeira dose para pessoas acima de 18 anos, para gestantes e puérperas, dose adicional, segunda dose e dose reforço. Para conferir todos os locais, clique aqui.