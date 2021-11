Assassino de estudante vítima de latrocínio ao sair de escola é condenado a 28 anos

DD Darcianne Diogo

Geoffrey Stony Oliveira do Nascimento,16 anos, assassinado quando saía da escola - (crédito: Arquivo Pessoal)

Pouco mais de dois meses após o latrocínio (roubo seguido de morte) que tirou a vida do adolescente Geoffrey Stony Oliveira do Nascimento, de 16 anos, a Justiça do Distrito Federal condenou o autor do crime, Matheus Ferreira, a uma pena de 28 anos e 8 meses de reclusão. O estudante foi assassinado com um tiro minutos depois de sair da escola, no Centro Educacional 11 de Ceilândia (CED 11). O crime bárbaro aconteceu na manhã de 22 de setembro e chocou a população. À época, um menor também foi apreendido pela Polícia Civil (PCDF).

No dia do crime, imagens do circuito interno de segurança de uma casa registraram a dupla (Matheus e o menor) de bicicleta momentos depois de assassinar o estudante e roubar uma adolescente. O Correio teve acesso em primeira mão à sentença de condenação. Antes de cometerem o latrocínio, os dois, com arma de fogo, abordaram uma jovem e levaram o celular. Mais à frente, poucos segundos depois, os criminosos surpreenderam Geoffray. Segundo as investigações conduzidas pela 19ª Delegacia de Polícia (P Norte), o estudante não reagiu ao assalto, e mesmo assim acabou baleado no peito.

Comunidade escolar está em choque com o crime cometido a 200 metros da instituição, na QNP 5 de Ceilândia (foto: Darcianne Diogo)

O tiro foi dado pelo menor de idade. Em Juízo, Matheus negou participação no roubo e no latrocínio. Disse, ainda, que não tinha noção do que o colega iria fazer. Depois do crime, os dois se esconderam na casa de um amigo no Sol Nascente. Em menos de 24 horas, investigadores da 19ª DP, sob a coordenação do delegado-adjunto Thiago Peralva, prenderam Matheus e apreenderam o menor. Os dois foram flagrados usando cocaína.

Na denúncia, o Ministério Público do DF sustenta que ficou claro “o concurso de esforços entre Matheus e o adolescente [...], bem como a divisão de tarefas entre os dois para assegurar a subtração e a detenção das res furtiva, de sorte que não há como se excluir a circunstância do concurso de pessoas no delito em exame”.

Pelo crime de roubo contra a jovem, a juíza condenou Matheus a uma pena de 6 anos e 8 meses de reclusão. Em relação ao latrocínio contra o estudante, a Justiça fixou pena de 20 anos e um ano por corrupção contra menor (um ano para cada crime), totalizando uma pena de 28 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado. Matheus não terá o direito de recorrer em liberdade.

O crime



Apaixonado por matemática, Geoffrey Stony traçava planos para ingressar na Universidade de Brasília (UnB). Cursando o 1º ano do ensino médio, o estudante se dedicava para fazer a prova do Programa de Avaliação Seriada (PAS). No dia do crime, o estudante saiu da escola por volta das 10h45 e caminhou por cerca de 200 metros até o local onde esperaria o pai buscá-lo. Enquanto estava em pé, dois homens armados em bicicletas abordaram Geoffrey, anunciaram o assalto e atiraram no peito do adolescente.



O crime deixou a comunidade escolar em choque e comoveu alunos, professores e amigos. A escola onde ele estudava chegou a decretar um dia de luto pela morte do rapaz.