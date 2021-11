Covid no DF: transmissão tem ligeira queda e segue abaixo de 1

AI Ana Isabel Mansur

Nenhuma vítima morreu nesta segunda (29/11) — sete pessoas faleceram em novembro, um brasiliense veio a óbito no mês anterior e um paciente morreu em agosto - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A taxa de transmissão da covid-19 voltou a cair no Distrito Federal, após quatro aumentos consecutivos. Nesta segunda-feira (29/11), o número está em 0,81, valor ligeiramente menor do que o registrado anteriormente, de 0,82. O índice de contágio indica a reprodução da pandemia, e o resultado de ontem aponta que cada 100 brasilienses com a doença podem infectar, em média, outros 81.

A média móvel de mortes está a 7,2 — 22% menor do que o dado de 15 de novembro, 14 dias atrás. O cálculo para as infecções alcançou 100,2 — queda de 21,9% na comparação com o mesmo período. As médias móveis são refeitas todos os dias e ajudam a visualizar o desenvolvimento do cenário epidemiológico, porque amenizam possíveis atrasos nas notificações. Os números consideram os dados do dia e dos seis anteriores.

Com mais nove óbitos registrados, o DF chegou a 11.035 vidas perdidas desde o início da pandemia. Nenhuma vítima morreu nesta segunda (29/11) — sete pessoas faleceram em novembro, um brasiliense veio a óbito no mês anterior e um paciente morreu em agosto.

Em 24 horas, a Secretaria de Saúde registrou 138 casos da doença, elevando o total para 517.746, dos quais 505.949 (97,7%) são considerados recuperados. Entre as pessoas cujas mortes foram notificadas ontem, apenas uma não apresentava nenhuma comorbidade. Cinco tinham problemas cardíacos e três, distúrbios metabólicos.

Nefropatia, obesidade, imunossupressão e doença hematológica afetavam um paciente, cada. As vítimas tinham mais de 50 anos.