Presentes ao velório cobraram justiça pela morte do motociclista - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Familiares e amigos de Fábio Freire Pontes, 38 anos, despediram-se do frentista na tarde desta segunda-feira (29/11). Ele morreu na manhã do último domingo (28/11), após ter a moto atingida por Yuri de Jesus Zerbini, que estava alcoolizado e dirigia na contramão da via, em Taguatinga Sul. O enterro da vítima ocorreu no cemitério da região administrativa, às 17h.

A Capela 1, onde Fábio foi velado, ficou cheia. Sem condições de dar entrevista, os parentes do frentista permaneceram perto do corpo durante toda a cerimônia de despedida. Ele deixa a esposa, de 32 anos, e dois filhos — um menino de 6 anos e uma bebê de 9 meses.

Amigo de Fábio, Filipe Lenon, 32, disse que a família continua abalada diante da tragédia: "O pai nem conseguiu vir ao enterro. Ele (Fábio) era o provedor da casa. Estamos tentando ajudar a esposa, só que (o momento) é difícil".

O motorista apontado como responsável pela morte do motociclista foi preso após cometer o crime. No entanto, acabou liberado após passar por audiência de custódia, na tarde desta segunda-feira (29/11). "O Fábio era um cara trabalhador, pai de família, não bebia. Era querido por todos. Queremos justiça", cobrou Filipe.

Tolerância zero



O caso aconteceu no Setor C Sul. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) informou que o condutor do carro tinha 23 anos e dirigia sob efeito de álcool. O teste de bafômetro indicou presença de 0,57 miligramas da substância por litro de ar expelido. Atualmente, vigora no país a tolerância zero para alcoolemia, e o motorista comete infração caso apresente resultado acima desse limite.

Após a colisão, o motorista queixou-se de dores nas costelas e foi levado para o Hospital Regional de Ceilândia. Descartadas possíveis lesões, ele foi detido na 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro). Yuri foi autuado por embriaguez ao volante e homicídio com dolo eventual — quando assume-se o risco de provocar a morte de alguém.