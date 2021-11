Dia do Evangélico: DF terá apenas dois postos de vacinação contra covid-19

CB Correio Braziliense

A vacinação contra a covid-19 no Distrito Federal segue durante o feriado do Dia do Evangélico, nesta terça-feira (30/11). A Secretaria de Saúde (SES-DF) vai aplicar os imunizantes em dois locais, no Itapoã e na Praça dos Cristais, no Cruzeiro.

O atendimento será das 8h às 22h, porém apenas uma unidade vai funcionar por vez durante os turnos diurno e noturno. Confira abaixo os detalhes da vacinação durante o feriado.

Até segunda-feira (29/11), o Distrito Federal tinha 2.283.710 cidadãos imunizados com a primeira dose (D1) das vacinas contra a covid-19, o que representa 74,8% da população distrital.

Receberam a segunda aplicação (D2) e a vacina de dose única (DU) 1.970.610 indivíduos, que, portanto estão com o ciclo vacinal completo — número que significa 64,56% dos habitantes da capital federal. Até o momento, a terceira dose (D3) foi aplicada em 217.258 pessoas — 7,1% dos moradores do DF.

Covid-19

O último boletim epidemiológico, divulgado pela SES-DF na segunda-feira (29/11), apontava que a taxa de transmissão da covid-19 voltou a cair no DF, após quatro aumentos consecutivos. Na segunda (29/11), o número estava em 0,81, valor ligeiramente menor do que o registrado anteriormente, de 0,82.

Com mais nove óbitos registrados, o DF chegou a 11.035 vidas perdidas desde o início da pandemia. Nenhuma vítima morreu na segunda (29/11). Em 24 horas, a Secretaria de Saúde registrou 138 casos da doença, elevando o total para 517.746, dos quais 505.949 (97,7%) são considerados recuperados.

Vacinação no feriado do Dia do Evangélico (30/11)

UBS 1 Itapoã (8h às 17h – pedestre) D1 para adolescentes a partir de 12 anos, adultos e gestantes e puérperas; D2 de AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer-BioNTech; Dose de reforço para adultos e profissionais de saúde*; Dose adicional para imunossuprimidos; Vacinação contra Influenza.

Praça dos Cristais (18h às 22h – drive-thru e pedestre) D2 de Pfizer-BioNTech Dose de reforço para adultos e profissionais de saúde*;



*A dose de reforço é aplicada em quem recebeu a D2 há pelo menos cinco meses.