Policiais militares do DF são enviados para missão humanitária em Tocantins

Cinco policiais militares foram enviados para missão humanitária no Tocantins - (crédito: Divulgação/PMDF)

Policiais militares do Batalhão de Aviação Operacional (Bavop) atuaram no resgate de 13 indígenas no Tocantins. O pedido de ajuda foi solicitado pelo governador de Tocantins Wanderlei Barbosa (Republicanos) ao governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB).

Cinco policiais militares foram enviados para a missão humanitária, no sábado (25/3). Eles participaram do resgate de cinco crianças e oito adultos, que estavam isolados na Ilha do Bananal, devido às fortes chuvas na região da cidade de Lagoa da Confusão — o prefeito da cidade decretou situação de emergência devido aos rios e lagos da região que transbordaram, atingindo principalmente aldeias. Além disso, os militares da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) atuaram no transporte de mantimentos e alimentos para os indígenas.

Felizmente, todos os indígenas foram resgatados e levados pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e pelo governo de Tocantins para um local seguro. Eles deverão retornar à capital federal ainda neste domingo (26/3). Veja o vídeo dos policiais militares.

Resgate

A solicitação de apoio ao governo do DF ocorreu principalmente porque a aeronave para resgate do governo de Tocantins, está em manutenção e, por isso, não pode auxiliar nesse momento. Para o secretário de segurança pública, Sandro Avelar, a união é fundamental para vencer os momentos de dificuldade.

“Nossa cultura de trabalho integrado se estende a todas as unidades de segurança pública coirmãs. Estamos sempre prontos para atuar em conjunto. Parabéns aos policiais da Polícia Militar por atuarem em tão nobre missão”, destacou o chefe da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF).

O subcomandante do Bavop, major Fernando Ramos, ressaltou que o batalhão está sempre em condições e disposto a prestar este tipo de apoio. “Temos um relacionamento muito bom com os estados e o Entorno. Para nós é uma satisfação muito grande prestar este suporte a esta comunidade que estava isolada”, afirmou major Fernando. O retorno dos militares ocorreu neste domingo (26/3) por volta das 18h.

