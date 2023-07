Congresso sobre autismo no DF abordará uso medicinal da cannabis

CB Correio Braziliense

Baby boy with blue eyes playing with building blocks autismo criança - (crédito: Reprodução/Freepik/Mateus Andre)

Brasília recebe entre 21 e 23 julho, na sede do IDP, o primeiro Congresso Autismos em Foco. O evento, realizado pelo Instituto Steinkopf, tem como principal objetivo compartilhar informações de qualidade e atualizadas sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) com a sociedade. Durante o evento, haverá mesas-redondas, workshops e outras atividades relacionadas ao autismo. Um dos destaques do congresso é o lançamento do Mapa Autismo Brasil, uma pesquisa não governamental sobre o transtorno.

No pré-congresso, diversas palestras gratuitas serão transmitidas pelo YouTube. Entre os temas abordados, está o uso do canabidiol no transtorno do espectro autista. O debate será realizado nesta terça-feira (18/7), às 20h, pelo especialista Flávio Alves, Neuropediatra, diretor da Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide (APMC) e consultor médico da NuNature Labs.

Segundo Flávio, o canabinol é um tratamento muito promissor e a palestra vai esclarecer as principais dúvidas sobre o tema.

“O CBD auxilia nas funções atencionais, ajuda na melhora da compreensão e da percepção do meio ambiente. Também melhora a agitação, melhora de comportamentos agressivos e autoagressivos. Então, é um tratamento muito promissor, que tem trazido bons resultados e temos boas evidências científicas”, explica o médico.



Os interessados em participar da palestra podem se inscrever pelo Sympla.

Participe

Pré-congresso

Data: 17 a 20 de julho

Palestras gratuitas transmitidas pelo YouTube e o link será disponibilizado uma hora antes no Instagram @mab.autismo e também será enviado aos inscritos.

Inscrições: https://www.sympla.com.br/congresso-autismos-em-foco__2039769

Congresso

Data: 21 a 23 de julho

On-line e presencial

Inscrições e programação: https://www.sympla.com.br/congresso-autismos-em-foco__2039769

Valor: a partir de R$50

Local: sede do IDP- Asa Sul

Endereço: Via L2 Sul Módulo 49, Asa Sul

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.