PM Pedro Marra

Bom dia, Brasília! Isto É Brasília. Previsão do Tempo. - (crédito: Ed Alves/CB)

Com previsão de temperatura máxima de 28ºC, a população do Distrito Federal terá um dia quente nesta segunda-feira (24/7). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar deve ficar entre 30% e 90%.

Sem chance de chuva, a capital do país deve ter ventos de intensidade fraca a moderada e, a partir da tarde, a nebulosidade deve aumentar. Com estimativa de uma semana ensolarada, a temperatura mínima desta segunda-feira foi de 11ºC, registrada por volta das 5h, no Gama.

“O tempo não vai mudar muito ao longo da semana, vai ser bem parecido com hoje, com mínima na casa dos 10ºC e máxima chegando a 29ºC”, assegura a meteorologista do Inmet Jeane Lima.

A especialista explica que a semana passada foi mais fria porque houve rajadas de vento e alerta de perigo para vendaval, o que interfere na sensação térmica. “Ficou nublado também, e o nosso corpo sente um pouco mais o impacto do frio ao sentir o vento”, diz.



Cuidados com o calor

Manter uma boa hidratação (água, sucos naturais, água de coco etc);

Portar, sempre que possível, uma garrafa para reposição de líquidos;



Umedecer periodicamente as narinas e os olhos com soro fisiológico;



Utilizar hidratantes labiais e cremes corporais para evitar ressecamento;



Usar umidificador, baldes ou bacias com água ou panos molhados para elevar a umidade do ar em casa;



Manter a adequada limpeza dos ambientes, evitando acúmulo de pó e favorecimento de ácaros e fungos, a fim de reduzir crises alérgicas;



Dar especial atenção às crianças e idosos, monitorando principalmente a questão de hidratação e doenças respiratórias;



Reduzir ou suspender, se possível, as atividades físicas nos períodos mais quente do dia;



Dar preferência a refeições leves;



Usar roupas leves, chapéu ou boné;



Ficar atento a previsão do tempo e, em caso de alerta de baixa umidade, intensificar os cuidados;

Fonte: Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF)