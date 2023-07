Caminhão emperra no Túnel Rei Pelé e dificulta passagem de outros carros

TC Thaynã Cantanhêde*

Túnel Rei Pelé será interditado para simulação de acidente neste domingo (9/7) - (crédito: Tony Oliveira/Agência Brasília)

No início desta tarde de segunda-feira (24/07), o trânsito em Taguatinga ficou impactado após um caminhão colidir contra a estrutura do Túnel Rei Pelé. O acidente provocou engarrafamento na região, no sentido Taguatinga - rodoviária do Plano Piloto. O automóvel de grande porte raspou na estrutura metálica que estabelece a altura de passagem de veículo pouco antes do túnel.



Antes mesmo da inauguração da obra, a Secretaria de Obras e Infraestruturas do Distrito Federal havia comunicado que caminhões, ciclistas, ônibus e pedestres estavam proibidos de atravessar pelo túnel, por questões de segurança. Pedestres e ciclistas também são proibidos de circularem no local, para evitar acidentes.

Para esses grupos, o acesso deve ser feito pelo Boulevard da Avenida Central. Já em relação ao transporte público, as paradas de ônibus ficam localizadas na mesma área. De acordo com técnicos que avaliaram o local, os caminhões e ônibus que vêm pela via Elmo Serejo, sentido Ceilândia - Taguatinga. devem seguir pela avenida que passa ao lado da Feira dos Importados até acessar a Avenida Central. Para quem trafega pela via EPTG, no sentido Taguatinga - Ceilândia, tem acesso direto à Avenida Central.

O Departamento de Estradas e Rodagem (DER-DF) aguarda a chegada de equipes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), para perícia e desprendimento da via. Felizmente, até o fechamento desta edição, não houve registro de vítimas. Muita gente acusou o motorista de imprudência, em função dos avisos de que a passagem era vetada para caminhões. Outras pessoas reclamaram que são necessárias mais placas nas áreas que dão acesso ao túnel para evitar que casos semelhantes voltem a acontecer.



Estagiário sob supervisão de*