Calor: DF registra dia mais quente do ano com 33,1°C, neste domingo (20/8)

Júlia Eleutério

15/06/2023 Credito: Ed Alves/CB/DA.Press. Cidades. Amanhecer em Brasília. Isto É Brasília. Previsão do Tempo. - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Os brasilienses encararam uma tarde de muito calor neste domingo (20/8). Isso porque o Distrito Federal registrou o dia mais quente do ano, até então, com 33,1°C. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o recorde ocorreu em Águas Emendadas. O órgão avalia ainda que a semana deve manter as características de calor e secura, mas com possibilidade de chuvas isoladas, principalmente na tarde desta segunda-feira (21/8).



Anterior a ela, o DF havia registrado 32,6°C, também em Águas Emendadas, no dia 15 de fevereiro deste ano. Meteorologista do Inmet, Andrea Ramos ressalta que os meses de agosto, setembro e até outubro registram historicamente temperaturas altas, como a sentida nesta tarde.

Sem registros de chuvas há 64 dias, Andrea destaca que o céu está com muitas nuvens e há possibilidade de chuvas isoladas para o DF. “Na segunda-feira, há possibilidade de chuva para a tarde. Tivemos também registros de ventos de fracos a moderados e, agora na parte da tarde, praticamente com rajadas acima de 40km/h. Por isso que está muito quente e seco”, explica a especialista.

Andrea comenta que este tempo é uma característica de agosto. “Ainda estamos no inverno, que vai até o dia 23 de setembro. Depois disso, a gente já segue pra primavera. Começa a ficar muito quente e a umidade também ainda está muito seca”, destaca a meteorologista.

Em relação a umidade relativa do ar, a mínima foi de 20% nas regiões do Gama e de Águas Emendadas, enquanto no Plano Piloto ficou em 25%. A máxima chegou a 85% pela manhã. Com isso, o Inmet emitiu um alerta amarelo. O aviso indica os índices variando entre 20% e 30%, além do baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

Para esta segunda-feira (21/8), Andrea avalia que o dia terá as mesmas características deste domingo. “Vamos estar com temperaturas ficando entre 12°C e 13°C na parte da manhã e, na parte da tarde, chegando aos 32°C. A umidade também fica em torno dos 80% a 85% e a tarde chegando a 20% e 25%, a depender de ponto para ponto”, enfatiza a meteorologista.