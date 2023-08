Pedro Ibarra

A sensação de calor pode ficar pior, visto que foi colocado um alerta amarelo para umidade na região, que pode baixar de 30% e chegar a 25%

Este domingo (20/8) será uma prévia do que o brasiliense pode esperar da semana, pelo menos no que diz respeito à previsão do tempo. A seca e o calor são dominantes e a baixa nebulosidade eleva toda a sensação que a população do DF passa na época do ano conhecida pelas graves estiagens.

Enquanto a mínima registrada foi de 12°C, a máxima pode chegar à 33°C no período da tarde. A sensação de calor pode ficar pior, visto que foi colocado um alerta amarelo para umidade na região, que pode baixar de 30% e chegar a 25%. “O calor chegou chegando, hoje vai ser uma tarde quente”, afirma o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Heráclio Alves.

A semana que segue tem previsão parecida com a do domingo. A tendência são as temperaturas máximas continuarem altas. Segundo a previsão do tempo, o pico dos termômetros deve ser entre 32°C e 34°C. A umidade preocupa, visto que Alves aponta que deve ficar abaixo dos 15%.

A indicação do especialista é para a população cuidar da saúde e do meio ambiente. “Manter-se sempre hidratado, evitar esforços intensos entre 10h e 16h ao ar livre. Evitar o manuseio de fogo, porque a vegetação está ressecada e qualquer ponta de cigarro pode gerar uma grande queimada”, afirma Heráclio.



O sonho da chuva

Mesmo que pareça remota, há a possibilidade de chuvas para o fim desta semana. O meteorologista aponta que a partir de sexta (25/8) e sábado (26/8), há uma previsão de chuvas isoladas pelo DF.