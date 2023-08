Policial militar do DF se entrega após atirar contra a ex-companheira

Arthur de Souza

O disparo atingiu a clavícula da vítima que, segundo a PMDF, não corre risco de vida. - (crédito: Maxzzerzz/Unsplash)

O policial militar do Distrito Federal (PMDF) Oziel Xavier de Lima, 43 anos, foi preso por tentativa de feminicídio, nesta segunda-feira (21/8), após atirar contra a ex-companheira, Maria do Socorro Rodrigues Silva, 41 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o autor informou que é sargento da PMDF e que foi até a casa de Maria do Socorro. Após uma discussão, ele teria sacado sua arma funcional e efetuado disparos contra a mulher. Em seguida, ainda segundo o B.O, o filho mais velho do casal conseguiu desarmar o pai e levou a mãe ao hospital.



Neste momento, Oziel foi até a 2ª Delegacia de Polícia de Valparaíso de Goiás, onde se entregou. A arma utilizada no crime foi entregue, momentos depois, por um policial militar de Goiás. Ela foi apreendida e será periciada pela Polícia Civil de Goiás.

Sem flagrante

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o policial militar não foi preso em flagrante, pelo fato de ter se apresentado espontaneamente na delegacia. Segundo o documento, após as diligências, ele foi liberado e conduzido à Corregedoria da PMDF.

Em nota, a Polícia Militar do DF informou que o militar foi submetido ao protocolo interno e conduzido à corregedoria da PMDF, para que sejam realizados os procedimentos de apuração. “O policial encontra-se detido para garantir a adequada condução das investigações em curso”, ressaltou o texto.

De acordo com a PMDF, ele também será encaminhado ao Centro de Assistência Psicossocial da corporação, para que seu estado mental seja avaliado. O boletim de ocorrência informou que Maria do Socorro está em estado grave, porém, segundo a nota da polícia militar, a vítima não corre risco de vida e “está recebendo todo o suporte médico necessário para sua pronta recuperação”.



Confira a nota na íntegra:

Em relação ao incidente ocorrido no dia 21 de agosto de 2023, a Polícia Militar do Distrito Federal informa que o policial militar se envolveu em um desentendimento com sua ex-companheira e acabou efetuando um disparo de arma de fogo contra ela, vindo a atingir a clavícula dela. Imediatamente após o ocorrido, o policial se apresentou voluntariamente na Delegacia de Polícia.

O policial militar foi submetido ao protocolo interno e conduzido à Corregedoria da PMDF, a fim de que sejam realizados os procedimentos apuratórios cabíveis e necessários à elucidação dos fatos. O policial encontra-se detido para garantir a adequada condução das investigações em curso. Além disso, ele será encaminhado ao Centro de Assistência Psicossocial da Corporação, para que seu estado mental seja avaliado.

A vítima encontra-se fora de risco de morte e está recebendo todo o suporte médico necessário para sua pronta recuperação.