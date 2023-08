CLDF colhe assinatura dos distritais e CPI do 8/1 será prorrogada

Parlamentares entenderam que CPI precisava de mais tempo para concluir os trabalhos - (crédito: Ed Alves/CB)

Pablo Giovanni

Os deputados distritais da Câmara Legislativa (CLDF) assinaram, nesta terça-feira (22/8), o requerimento que trata da prorrogação dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Atos Antidemocráticos por mais 90 dias. O texto é assinado por todos os sete deputados titulares.

A medida foi adotada porque as sessões iriam encerrar em 8 de setembro. Após a Procuradoria-Geral da República (PGR) pedir a prisão e oferecer denúncia contra a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o entendimento é de que seria necessário mais tempo para a comissão trabalhar — inclusive com a possível reconvocação dos oficiais já ouvidos pelos deputados.

Na justificativa, os parlamentares apontam que dado a multiplicidade dos fatos investigados, nos dias 12 de dezembro e 8 de janeiro, a CPI necessitaria de mais tempo para concluir os trabalhos. “Os trabalhos até aqui desenvolvidos têm se mostrado extremamente profícuos na apuração dos fatos e produzido esclarecimentos efetivos sobre os acontecimentos ocorridos no final do ano passado e no início deste ano”, diz a justificativa.

“A prorrogação é imprescindível para que a CPI possa continuar fazendo as investigações que a sociedade espera, para trazer a público a verdade de tudo o que ocorreu”, concluem os parlamentares.

Os deputados que assinaram o requerimento de prorrogação da CPI são: o presidente Chico Vigilante (PT); a vice-presidente Jaqueline Silva (MDB); o relator Hermeto (MDB); e os deputados Joaquim Roriz Neto (PL); Pastor Daniel de Castro (PP); Robério Negreiros (PSD); e Fábio Felix (PSol).

Mauro Cid

Nesta segunda-feira (21/8), o presidente Chico Vigilante revelou a jornalista Ana Maria Campos, da coluna Eixo Capital, do Correio, de que o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tenente-coronel Mauro Cid, comparecerá à CPI dos Atos Antidemocráticos na quinta-feira (24/8).

Cid foi convocado como testemunha e a expectativa é de que o militar conte o que sabe, principalmente após a mudança de advogado. Ele está preso desde 3 de maio, após ser alvo de uma operação da Polícia Federal.