DF vai receber a primeira delegacia de proteção animal do país

A primeira Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais, sob a chefia do delegado Bruno Rios Ehndo, será inaugurada no Distrito Federal, com unidade localizada no Complexo da Polícia Civil (PCDF), onde fica o Departamento de Polícia Especializada (DPE).

A previsão é de que a equipe da unidade seja composta por um delegado, dois escrivães e oito agentes. No entanto, essa configuração ainda depende da posse de novos policiais. Atualmente, o corpo policial da delegacia conta com um delegado, um escrivão e quatro agentes.

Proteção ambiental



A delegacia de animais compõe a Coordenação Especial de Proteção ao Meio Ambiente, à Ordem Urbanística e ao Animal. Dentro dessa coordenação também funcionam a Delegacia de Combate à Ocupação Irregular do Solo e aos Crimes contra a Ordem Urbanística e o Meio Ambiente (Dema).

Para o delegado-geral da PCDF, Robson Cândido, o meio ambiente é uma pauta principal para os próximos anos de governo. “A criação da Delegacia de Repressão aos Crimes contra os Animais é resultado de uma grande demanda da sociedade do DF que acompanha com preocupação as ocorrências de maus-tratos e crueldade contra cães, gatos e outros

Por João Carlos Silva, estagiário sob supervisão de Patrick Selvatti