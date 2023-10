Militar do GSI que deu água a invasores no 8/1 é ouvido na CPI do DF

O major do Exército José Eduardo Natale, ex-integrante do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, flagrado dando água para invasores no Palácio do Planalto, no 8 de janeiro, será ouvido na manhã desta segunda-feira (9/10) na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa (CLDF).

A sessão está marcada para ter início às 10h30. Natale justificou em depoimento à Polícia Federal que, dentro do Planalto, foi hostilizado pelos manifestantes. O major acrescentou que só deu água para os invasores na tentativa de acalmá-los.

Antes, o major foi ouvido pela PF referente aos atos de 8/1, mas na condição de testemunha. Natale passou a figurar no foco das atenções após a divulgação do circuito interno do Planalto. Poucos dias depois, o ex-chefe do GSI, general G. Dias, deixou a função.

Quem é o major

José Eduardo era o coordenador de Segurança das Instalações Presidenciais de Serviço do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) no dia dos ataques. Ele também já integrou a equipe de viagens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de seu vice-presidente, Hamilton Mourão (Republicanos).

O militar é formado na Academia Militar de Agulhas Negras e foi nomeado para um posto no Gabinete de Segurança Institucional (GSI) em 2020, durante a gestão do ex-ministro general Augusto Heleno, e afastado do cargo dias após os atos terroristas pela administração de G. Dias — exonerado por também aparecer em gravações interagindo com os bolsonaristas.