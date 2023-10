Terça será de sol entre nuvens, com chance de pancadas de chuvas

Nesta terça-feira (10/10), o dia amanheceu com o sol tímido em vista da grande variação de nebulosidade. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até às 10h de quarta-feira (11/10), o Distrito Federal estará sob alerta amarelo devido à possibilidade de tempestades acompanhadas de rajadas de vento de até 40km/h e trovoadas.

Somente nos dez primeiros dias de outubro já choveu 58,6 ml, 40% da média do mês, que é de 141,8 ml. “É um indicativo de que teremos boas chuvas nos próximos dias”, destacou Andrea Ramos, meteorologista do Inmet. A umidade máxima fica em torno dos 90% e mínima, dos 35%, no DF. Em Brasília, a máxima pode bater os 85% e a mínima, os 40%.

No DF, a temperatura mínima, registrada na estação de Águas Emendadas, em Planaltina, e no Gama, foi de 19ºC; a máxima pode chegar a 32ºC. No Plano Piloto, a mínima foi de 20ºC e pode bater os 29ºC, nas horas mais quentes do dia.