Empresa que guarda veículos apreendidos pela PRF é alvo da PCDF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu, na manhã desta terça-feira (17/10) um mandado de busca e apreensão em uma empresa de Ceilândia que guarda veículos apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A operação faz parte da investigação de um acidente de trânsito que resultou na morte de um motociclista. O crime, tratado como homicídio, ocorreu em 16 de julho.

De acordo com a apuração policial, naquela data, por volta das 18h, o motorista de um carro invadiu a pista contrária e atingiu uma motocicleta. O motociclista sofreu lesões graves e foi levado ao Hospital Regional de Brazlândia pelas equipes do Corpo de Bombeiros. Ele morreu dias depois. Entrevistado no local do acidente pelos policiais rodoviários federais, o condutor do veículo disse que havia ingerido bebida alcoólica e que “o álcool pode ter causado erro de cálculo na ultrapassagem”.

A mulher da vítima prestou declarações à PCDF e informou que apenas tomou conhecimento do acidente através de uma rede social de notícias, que trazia o post de um acidente com motocicleta no trajeto feito pelo marido.

A investigação da PCDF constatou que o motorista não foi conduzido à delegacia. Além disso, segundo a Polícia Civil, o local do acidente não foi preservado para a perícia criminal e nem os veículos foram apresentados pelos policiais para apreensão. No local, foi feito um boletim de acidente automobilístico e laudo de perícia administrativa.

De acordo com a 18ª Delegacia de Polícia, o laudo de perícia administrativa limita-se apenas à colheita de dados estatísticos de violência no trânsito e não substitui ou se sobrepõe ao necessário laudo de perícia criminal, que deve ser confeccionado por perito criminal oficial e tem como objetivo apurar a autoria e materialidade de crimes.

Buscas

A medida de busca foi autorizada pelo juiz da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia e visou a apreensão dos veículos envolvidos no acidente, para a realização de exame pericial e confecção de laudo de perícia criminal.A empresa está situada na Quadra 22 do Setor Industrial de Ceilândia.

A investigação foi compartilhada com o Ministério Público Federal, que realiza o controle externo da atividade policial federal, e com a Polícia Federal, para apurar a conduta dos policiais rodoviários federais.

Segundo o delegado Diego Castro, que preside as investigações do homicídio na rodovia, “a ausência da perícia criminal, feita por Perito Criminal Oficial, comprometeu as investigações do crime ocorrido na rodovia, pois agora o trabalho dos peritos recai apenas nos vestígios dos veículos”. Ainda segundo o Delegado, caso tivesse sido apresentado na Delegacia, o motorista do veículo KIA/Soul teria sido preso em flagrante.