Polícia desarticula esquema de clonagem de veículos na 26 de Setembro

Um esquema criminoso envolvendo veículos clonados na 26 de Setembro foi desarticulado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), no domingo (24/12). Durante um patrulhamento, os militares abordaram um veículo com 3 pessoas, que demonstraram nervosismo com a aproximação. Além disso, constatou-se que a placa original era diferente da que estava no veículo, indicando possível clonagem.

Ao ser questionado da procedência do veículo, o motorista alegou ter adquirido o carro por R$ 5 mil em um endereço na 26 de Setembro, Rua 02. A equipe se deslocou até o local mencionado, onde encontraram dois veículos, um Fiat Mobi com placa de Minas Gerais (MG) e um Ford Focus com a placa do DF.

Ao abordar o morador da residência, ele explicou ter comprado o Mobi por R$ 8 mil no Recanto das Emas de um terceiro, e o Focus no Incra 08 pelo valor de R$ 6 mil. Entretanto, ao consultar os veículos, descobriu-se que o Fiat Mobi também tinha uma placa diversa da conferida pelo chassi, apresentando restrição de furto no município de Águas Lindas/GO. Já o Ford Focus tinha um motor com o número correspondente a um Ford Escort, sem restrição de roubo/furto.

A ação resultou não apenas na apreensão de drogas e veículos adulterados, mas também na desarticulação de um esquema criminoso que envolvia a clonagem de carros. Diante dos fatos, todos os envolvidos foram conduzidos à 12ª Delegacia para as providências cabíveis.