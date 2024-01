Brasília é reconhecida pelo NYT e brilha mundialmente no turismo

Brasília está entre os melhores destinos turísticos para se conhecer em 2024. A capital do país ocupa a 32ª posição no ranking do jornal americano The New York Times (NYT) que lista os 52 melhores locais para visitar este ano pelo mundo. Foi o único de todo o Brasil mencionado pelo periódico norte-americano, e que festejou sua arquitetura, com prédios "futuristas" e "modernistas".

O NYT não ignorou que capital federal está em rearrumação, após ter sido palco das invasões das sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023. Mas, o lembrete foi em sentido positivo para ressaltar a remoção de barreiras que bloqueavam o Palácio do Planalto. Isso, registrou o jornal, oferece "maior acesso aos seus espelhos d'água e arcos".

Além disso, o jornal descreve a arquitetura do Palácio da Alvorada — residência oficial do presidente da República — como outro local a ser apreciado. E que em vários pontos da metrópole o visitante pode conhecer obras dos arquitetos Oscar Niemeyer e Lúcio Costa sem dificuldade. "Uma cidade aberta e integrada", definiu o NYT.

Para o secretário de Turismo do DF, Cristiano Araújo, Brasília merece o reconhecimento obtido nos EUA, e a pasta está agindo para elevar a posição da capital em avaliações como essa. "As belezas da cidade ultrapassam os monumentos que compõem a arquitetura", reforçou. "Desde que assumimos a gestão, estamos trabalhando em busca do crescimento do turismo para a capital", garantiu.

Araújo destacou a abertura de novos voos diretos a outros países, os grandes eventos esportivos, empresariais e congressos, assim como shows de renomados artistas internacionais, que passaram a ocorrer por aqui com mais frequência. "Tudo isso movimenta a economia, trazendo emprego e renda por meio do turismo", avaliou. "Além disso, o Entorno do DF é composto por inúmeras cachoeiras, paisagens deslumbrantes e atrativos diversificados, como as vinícolas", acrescentou.

Dedicação

A taxa de ocupação hoteleira foi a melhor dos últimos cinco anos — 64,21% em 2023 — de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Distrito Federal (Abih-DF). Presidente da associação, Henrique Severien considera a inserção de cidade na lista do NYT uma oportunidade única para a intensificação da sua promoção internacional. "Sobretudo por se tratar de um ranking espontâneo, em que apenas cinco capitais (pelo mundo) são citadas", ressaltou.

Para ele, o momento se tornou essencial ao fortalecimento das políticas públicas destinadas ao setor turístico. "Isso vem pelo aprimoramento da nossa infraestrutura e equipamentos turísticos, para podermos receber, devidamente, todos aqueles que despertarem seu interesse em conhecer esta incrível cidade", reforçou Severien. Ele ainda destacou que os empreendimentos dos associados da Abih oferecem cerca de 8,2 mil unidades, quartos que podem ser ocupados por pelo menos uma pessoa.

Presidente do Sindicato Patronal de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (Sindhobar), Jael Silva afirmou que seu segmento aguardava por um reconhecimento como o dado pelo veículo. "O trade turístico de Brasília tem trabalhado incessantemente e incansavelmente no sentido de transformar a capital da República em uma cidade mais conhecida internacionalmente", sublinhou.

Em paralelo, segundo Silva, as entidades têm trabalhado, junto ao governo local, para mostrar que a também conhecida como "capital da esperança" tem o terceiro polo gastronômico do país. "Estamos com, aproximadamente, 11 mil bares e restaurantes, cada um dentro de uma diversidade que atende aos gostos, tanto nacionais quanto internacionais. São bares de ponta e restaurantes de altíssima qualidade", afirmou. O Sindhobar está otimista para 2024, por causa de eventos como o Villa Mix, o Rally dos Sertões, entre outros eventos, além da criação de novos voos internacionais saindo do Aeroporto Juscelino Kubitscheck (confira o quadro).

Coordenador da Câmara de Turismo da Fecomércio-DF, Luis Otávio Neves entende que Brasília está na lista do NYT por tudo que a cidade oferece em relação aos eventos e ao turismo. "Além de todo esse 'enxoval' ao turista, nos destacamos na segurança, em relação a outros destinos brasileiros. Por ser um jornal norte-americano, essa questão da segurança pesou muito para eles na hora da seleção", avalia. "Brasília vem muito bem nesse setor, desde o período da Copa do Mundo de 2014. Naquela época, uma pesquisa indicou que 98% dos turistas que vieram foram embora com vontade de voltar", lembrou.

Maravilhadas

A empresária Valdinéia Pereira e sua filha Emili Tayná Pereira vieram de Curitiba para desfrutar da capital federal e não se arrependeram. A jovem estudante conta que esta é a primeira vez que fez essa visita. "Adoramos conhecer lugares diferentes e Brasília acabou entrando na lista", revelou. "Particularmente, adorei a Torre de TV e a fonte que fica em frente. Achei a coisa mais linda. Além disso, também gostamos muito da Catedral", elogiou. "A cidade, como um todo, é espetacular. Muito bem arrumada e limpa. Maravilhosa!", complementou Emili Tayná.

Já Emilly Santos, que veio de Guarulhos (SP) há dois anos e meio para tentar uma vida melhor na capital do país, explicou as diferenças que percebeu em relação a São Paulo. "A arquitetura (de Brasília) é muito interessante e diferente. Em São Paulo, você só vê prédios e é quase tudo igual. Aqui, tem uma arquitetura totalmente diferente, até porque foi uma cidade planejada", detalhou ela, profissional de Recursos Humanos e moradora de Luziânia (GO), no entorno do Distrito Federal. E disse que no Parque da Cidade ficou encantada com o Nicolândia.

* Estagiário sob supervisão de Manuel Martínez

Você sabia?

Há 36 anos, o Plano Piloto de Brasília é considerado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Foi o primeiro conjunto urbano do século 20 a receber o título. A honraria foi concedida pela singularidade, manutenção dos princípios fundadores e caráter universal da concepção do local.

Partidas e chegadas internacionais

» TAP — Lisboa, Portugal

» Copa Airlines — Cidade do Panamá, Panamá

» Aerolíneas Argentinas — Buenos Aires, Argentina

» GOL — Orlando, e Miami, EUA; e Buenos Aires, Argentina (somente na alta temporada de verão, até 14 de fevereiro)

» LATAM — Lima, Peru

» Sky Airlines — Santiago,

Chile (em breve, de julho a setembro de 2024)

Fonte: Inframerica