Carro da Vacina circula todo sábado nas regiões do DF

O projeto de vacinação chamado “Carro da Vacina”, é uma iniciativa da Secretaria de Saúde (SES-DF) para intensificar as imunizações nas regiões do Distrito Federal, o carro percorre todo sábado, das 9h às 17h e o cronograma é divulgado no site da SES. A iniciativa fornece vacina contra a covid-19, vacinas de rotinas, testes rápidos de Infecções Sexualmentes (IST) entre outros.

Além de administrar e manter atualizado o cartão de vacinação, o projeto atualmente oferece testes rápidos para IST’s como hepatite B e C, sífilis e HIV, juntamente com orientações odontológicas e a entrega de kits bucais para a população vulnerável e orientações gerais de saúde.

A pasta planeja não apenas manter a disponibilidade de imunizantes contra a covid-19 e outros do calendário de rotina, mas também incluir no veículo a vacina contra a dengue. “Já começamos a organizar os possíveis procedimentos a serem realizados com a chegada da vacina contra a dengue e a expectativa é que consigamos receber as doses o mais rápido possível para vacinar o nosso povo”, afirma a coordenadora de Atenção Primária à Saúde (APS), Sandra Araújo.



O automóvel transita em áreas identificadas como de mais baixa cobertura vacinal e os profissionais de saúde anunciam a chegada da equipe usando um megafone. A vacinação ocorre nas ruas, permitindo que os moradores compareçam com documentos de identificação e cartões de vacina. Além do carro, também existem pontos fixos que disponibilizam os imunizantes.

O projeto



Criado em 2022 para apoiar a campanha contra a covid-19 na Ceilândia, o projeto tomou grandes proporções e foi replicado em outras regiões administrativas, com ações em Planaltina, Gama, São Sebastião, Sol Nascente, Água Quente, Guará e Plano Piloto.

Desde o início do projeto, já foram aplicadas mais de 40 mil doses de multivacinas, acompanhadas por mais de 10 mil testes rápidos. A cada edição, cerca de 20 profissionais de saúde, incluindo enfermeiros, técnicos em enfermagem e odontólogos, desempenham um papel fundamental nesse serviço essencial à comunidade.

Há um ano e meio atuando junto à equipe do Carro da Vacina, o técnico em enfermagem Adeson Carlos da Cruz compartilha a sua experiência. “Esta iniciativa tem gerado resultados notáveis, pois conseguimos atingir aquelas pessoas que, por diversas razões, enfrentam dificuldades para acessar as Unidades Básicas de Saúde e receber a vacinação. Durante nossos deslocamentos com o carro, identificamos muitos cartões vacinais desatualizados e, como parte do processo, avaliamos e administramos todas as doses necessárias para cada indivíduo”, explica.

De acordo com o coordenador do Carro da Vacina, Henrique Queiroz, o veículo é uma forma de intensificar as ações de busca ativa para ampliar a cobertura vacinal da população. “O propósito do Carro da Vacina é ampliar a cobertura vacinal da comunidade de forma que viabilize mais um instrumento da Secretaria na Atenção Primária à Saúde”, disse.

O morador de Ceilândia Antônio Leite, 55, considera a estratégia eficaz para proporcionar imunização àqueles com dificuldade de ir até uma UBS. “É muito boa essa ação. O carro já passou na minha rua e a minha esposa aproveitou a oportunidade para tomar a vacina antitetânica”, conta.

Para mais informações sobre o percurso do projeto, acompanhe pelo site da Secretaria de Saúde.