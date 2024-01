Criança fica ferida após carro atropelar e matar cavalo na rodovia BR-080

Um carro colidiu, na noite desta segunda-feira (15/1), com um cavalo, na BR-080, na altura da escola Vendinha, no sentido de Padre Bernardo de Goiás. Com o impacto, o para-brisa do veículo ficou destruído e o animal morreu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), a equipe de socorristas encontrou um Astra cinza, conduzido por um jovem, de 18 anos, que havia colidido com o cavalo que estava na via. O impacto foi tão forte que destruiu o para-brisa do veículo, provocando ferimentos no motorista.

O jovem foi avaliado pelos socorristas e transportado para o Hospital Regional de Brazlândia (HRBz), com escoriações no rosto. Ele estava consciente, orientado e estável. Veja o vídeo.

Dentro do veículo, havia outros dois passageiros. Uma criança, de quatro meses, foi socorrida e apresentava escoriações na cabeça. Ela foi transportada junto com a mãe, que não se feriu, ao HRBz, consciente, orientada e estável.

Durante o atendimento, uma faixa da via precisou ser internada. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pelo local.