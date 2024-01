A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a comercialização, distribuição e uso do gel cola capilar El Brabo, do cantor Hungria. Além disso, os produtos deverão ser recolhidos do comércio. A determinação foi feita por meio de resolução publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (16/1).

De acordo com a empresa, o motivo da suspensão e do recolhimento é a “comprovação da fabricação de produto cosmético [...] com fórmula diferente da autorizada pela Anvisa”, fato que comprova falsificado o produto de acordo com o inciso 3 do artigo 63 da Lei nº 6.360/ 1976.

Em uma pesquisa no banco de produtos regularizados da Anvisa, além do gel cola EL Brabo, o modelador capilar El Brabo também está com status “inativo”, que significa, de acordo com o site da instituição, que o produto “o produto não está mais regularizado na Agência, sendo proibida sua fabricação e importação”.

“O produto pode se tornar INATIVO em três situações: se for cancelado por caducidade, cancelado a pedido ou cancelado por irregularidade”, explica a instituição no site.



Na conta oficial do Instagram da linha dos produtos, o gel cola capilar é vendido para “quem busca uma super fixação, brilho e aquele efeito molhado”. “Produto conta com modelagem firme dos fios e capaz de manter o penteado impecável por horas”, diz a propaganda.

O Correio entrou em contato com a assessoria do Hungria, mas não obteve resposta até a publicação dessa matéria. O espaço permanece aberto para eventual manifestação.