Terça (16/1) será de calor, com chuvas isoladas no fim da tarde

Nesta terça-feira (16/1), os brasilienses amanheceram cobertos com casacos e na expectativa que o dia se mantivesse fresco. No entanto, conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ao longo da manhã e da tarde, o sol deve tomar conta do céu, elevando a temperatura em todo o Distrito Federal.

Mesmo assim, como é típico no verão, chuvas isoladas são esperadas no fim do dia e começo da noite, podendo ser acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas, segundo Glauco Freitas, meteorologista do Inmet. A recomendação é monitorar as possíveis evoluções das condições meteorológicas e os alertas da Defesa Civil. Quem tiver interesse em receber alertas da subsecretaria precisa apenas enviar o CEP, por SMS, ao número 40199.



No DF, a temperatura mínima foi de 15ºC e a máxima pode chegar a 31ºC. Já a umidade fica em torno dos 50% e 95%. No Plano Piloto, os termômetros indicaram mínima 17ºC e a máxima pode atingir os 29ºC; a umidade fica entre 50% e 95%.