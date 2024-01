Lei do Cicloturismo passa a valer; veja as medidas de estímulo ao uso de bikes

Sancionada pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, a lei do cicloturismo foi publicada na edição desta quarta-feira (17/1) do Diário Oficial do DF (DODF). A proposta, de autoria do deputado distrital Robério Negreiros (PSD), busca promover o uso da bicicleta como meio de transporte e impulsionar o turismo ecológico na capital do país.

A lei tem, entre outros objetivos, o incentivo do turismo de forma sustentável e o uso da bicicleta como meio de transporte para exercitar a consciência ambiental.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), o DF possui uma das maiores malhas cicloviárias do pais, com 664,77 km de ciclovias em 30 regiões administrativas. Para atender a demanda turística será feito um mapeamento dos acessos aos pontos mais visitados dentro dessa malha.

Circuitos

O traçado dos circuitos e rotas vai considerar aspectos como bacias hidrográficas, relevo e formação histórica, cultural e social de cada região. Com isso, será priorizada a interligação entre sistemas cicloturísticos, infraestrutura cicloviária rural e urbana, garantindo o acesso popular e investindo em vias de menor fluxo de veículos motorizados.

Com informações da Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF)