Caminhão colide em poste de energia no Riacho Fundo neste domingo

Na noite desse domingo (21/1), um caminhão colidiu em dois postes de energia na QN 3, conjunto 7, do Riacho Fundo I. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que empenhou duas viaturas.

A equipe chegou ao local e encontrou um caminhão sob a fiação elétrica energizada, além de dois postes quebrados. Assim, solicitou que a Neoenergia isolasse a área. O condutor do veículo Mercedes já havia saído do caminhão quando os bombeiros chegaram. Ele foi avaliado, estava consciente, orientado e não precisou ser transportado para a unidade de saúde. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo local.