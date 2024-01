Instrumentos musicais avaliados em R$ 20 mil são recuperados pela PMDF

Na madrugada deste domingo (21/1), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Grupo Tático Operacional do 1º Batalhão (Gtop 21), recuperou instrumentos musicais que haviam sido furtados no fim de dezembro, na Galeria dos Estados. Os equipamentos são avaliados em R$ 20 mil e foram recuperados na Asa Sul.

À época, amigos do músico responsável pelo material postaram em redes sociais o ocorrido, detalhando quais instrumentos foram furtados: um trompete, um flugelhorn (instrumento de sopro) e uma pedaleira. O material estava dentro de um carro, que teve o vidro da janela quebrado.

A equipe patrulhava o Setor Comercial Sul quando localizou os objetos, que foram conduzidos à 5ª Delegacia de Polícia. Lá, os militares foram informados que os instrumentos haviam sido furtados no último 24 de dezembro, no interior do veículo de um músico, que chegou a organizar uma vaquinha para adquirir novos instrumentos e voltar a trabalhar. Ele compareceu à Delegacia e teve seu material restituído.