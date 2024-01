Na manhã desta terça-feira (23/1), uma mulher que trabalhava em uma edificação, próxima ao Restaurante Comunitário, em Ceilândia, sofreu um mal súbito e desfaleceu, vindo a cair do segundo andar do prédio, que estava em obras.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência às 09h24, empenhando quatro viaturas e uma aeronave de resgate. Chegando ao local, a equipe de socorro aplicou o protocolo de atendimento de trauma, em apoio ao SAMU, que já prestava os primeiros socorros à vítima encontrada ao solo.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que ficou responsável pela perícia do local, a mulher, de 57 anos, trabalhava na função de serviços gerais, limpando os apartamentos. Ela sofreu múltiplas fraturas e veio a óbito. Ainda não se sabe a dinâmica do acidente.