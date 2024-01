O motorista de um veículo modelo VW Voyage, de cor preta, capotou na saída de Planaltina, sentido Sobradinho, e teve ferimentos pelo corpo. Dois passageiros do automóvel também se feriram no acidente, que ocorreu na noite de quarta-feira (24/1). Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) socorreu o condutor, de 41 anos, que perdeu o controle da direção ao passar pela BR-020 e foi parar na pista contrária, próxima ao viaduto da região.

Segundo o CBMDF, o condutor foi atendido e avaliado pelos socorristas da corporação e transportado ao Hospital Regional de Planaltina (HRPL). Ele apresentava sinais de traumatismo craniano leve com episódio pontual de desmaio, escoriações pelo corpo e reclamava de dores nas costas e no pescoço.

Assista a seguir ao vídeo do atendimento dos bombeiros ao motorista.





A outra passageira, 24, também foi atendida e transportada pelo Corpo de Bombeiros ao HRPL. Ela tinha suspeita de fratura no braço, ferimento na cabeça, se queixava de dores nas costas e escoriações pelo corpo.

Via interditada durante atendimento

Durante o atendimento a via foi totalmente interditada, impactando o trânsito. O Local ficou aos cuidados da PMDF e a perícia foi acionada. O Corpo de Bombeiros Militar do DF atendeu a ocorrência às 19h48 com quatro viaturas.