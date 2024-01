"A previsão é para o meio de fevereiro", diz Ibaneis sobre vacina da dengue

Na manhã deste sábado (27/1), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), esteve presente na 18ª edição do programa GDF Mais Perto do Cidadão — especial de combate à dengue — que ocorreu no Recanto das Emas. Na ocasião, ele anunciou que o início da vacinação contra a doença está previsto para meados de fevereiro.

“Estamos aguardando a determinação do Ministério da Saúde. A nossa secretária (de Saúde) esteve lá ontem (sexta-feira) buscando mais informações, mas a previsão é para o meio de fevereiro”, afirmou Ibaneis.

Ainda durante o evento, o chefe do Executivo local cumprimentou a equipe do Corpo de Bombeiros (CBMDF) que está fazendo o trabalho de visita em pouco mais de 4 mil imóveis da região, eliminando possíveis focos do aedes aegypti e orientando a população.

De acordo com a tenente-coronel Lorena Athaydes, comandante do Grupamento de Proteção Civil do CBMDF, são 327 militares, que visitam as quadras 801, 802 e 803 do Recanto das Emas.

“Eles estão orientando os moradores e fazendo a vistorias dos locais onde pode ter acúmulo de lixo e água parada”, comentou. “Naqueles locais onde não podemos descartar, fazemos o tratamento para eliminar as larvas do mosquito da dengue”, detalhou a tenente-coronel.

Monitoramento

De acordo com painel de monitoramento divulgado pelo Ministério da Saúde, o DF é a unidade federativa com maior coeficiente de incidência da doença, com quatro vítimas fatais e 551,7 casos a cada 100 mil habitantes. O Acre, que vem em segundo lugar na lista, tem um coeficiente de 212,5 casos por 100 mil habitantes.

A 3ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal concedeu, na tarde de sexta-feira (26), alvará judicial para que agentes de saúde possam entrar em imóveis residenciais e comerciais abandonados e fechados no DF, além daqueles em que for recusado o acesso.

A medida terá validade de um ano, a partir da apresentação de um protocolo de ações, por parte do governo do DF. No período, agentes de saúde, devidamente identificados, com crachá e roupas de trabalho, poderão ingressar nesses locais para combate e prevenção do mosquito.