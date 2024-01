Vídeo: ligas metálicas e fios de cobre são furtados em residência na 706 Sul

Na madrugada deste sábado (27/1), uma residência em reforma teve itens furtados na 706 Sul. Segundo relato do proprietário do imóvel, os dois criminosos levaram fios de cobre, escadas, itens dos pedreiros e arrancaram ligas metálicas das paredes. "Acredito que já entraram na casa com o intuito de furtar os fios, pois esse crime tem sido recorrente aqui na Asa Sul. Acho, inclusive, que são os mesmos homens que levavam os fios das ruas", comentou.



A casa, que está em processo de conclusão de reforma, conta com câmeras de segurança que registraram a ação dos criminosos. "Ainda estou fazendo o levantamento do prejuízo, mas certamente será bem maior do que o valor dos fios e ligas, pois também precisarei contratar um eletricista para consertar a parte elétrica da residência", lamentou o proprietário.

Com relação aos furtos que ocorrem na região, ele teme que a falta de energia interfira na segurança das residências, em vista da escuridão. "Onde moro atualmente, na 707 Sul, já entraram e furtaram duas bicicletas", recordou.





Questionada sobre quais medidas têm sido tomadas para evitar os furtos de cabos em áreas externas, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou que o delito tem ocorrido em todo o Distrito Federal, e que a corporação prende os autores constantemente. "Porém, a fragilidade da legislação tem oportunizado a liberdade desses indivíduos quase imediatamente. Para a PMDF, uma legislação que puna o receptador poderá diminuir a incidência de tal delito", declarou.

Já a Neoenergia ressaltou que tem contribuindo com as ações de inteligência da Secretaria de Segurança Pública (SSP/DF) para combater esse crime em toda a capital federal. "Temos a linha telefônica direta para validação dos serviços técnicos suspeitos realizados em nossa rede, além do envio mensal dos dados das ocorrências registradas, o que não era feito antes da concessão".

Além disso, a empresa afirmou que tem realizado ronda nas regiões mais sensíveis para inibir a ação dos criminosos. Em algumas regiões como a Asa Norte, a Neoenergia também está soldando as entradas das caixas de energia e estações transformadoras. Em 2023, foram 304 ocorrências de furtos de cabos de energia, com prejuízo material de R$ 2,7 milhões. Destas, 159 aconteceram na Asa Norte, 61 na Asa Sul, e 56 no Guará.

Veja um vídeo do momento do furto: