Motociclista fica ferido após colisão entre moto e carro no Eixo Monumental

Na tarde deste sábado (27/1), uma colisão entre moto e carro, no Eixo Monumental, resultou em um motociclista ferido. O acidente aconteceu em frente ao Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), sentido Taguatinga.

Chegando ao local, a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) constatou que a motocicleta Honda CG 160, de cor vermelha, havia colidido com um automóvel Renault/Duster, de cor branca. O motociclista, de 36 anos, foi atendido, avaliado e apresentava um corte no queixo e escoriações no rosto. Ele foi transportado consciente e orientado ao Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB).

A condutora do automóvel não se feriu. Duas faixas da via foram interditadas para o atendimento e ainda não se sabe a dinâmica do acidente. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar (PMDF).