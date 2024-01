Família se enfeita para curtir bloco no DF, confunde data e encontra estacionamento vazio

A estudante de Biomedicina Geneticista Laís Dias, 36, acordou cedo com a família para curtir o bloco Suvaco da Asa. Customizou roupa, fez maquiagem, preparou a filha, Maria Vitória Dias Bastos, de 9 anos, e o marido, o engenheiro eletricista Edgard Rodrigues Machado Junior. Mas o que não imaginava era que a festividade não seria neste sábado (27/1), mas no próximo (3/2). O casal brasiliense só percebeu que não teria festa ao chegar no estacionamento do Eixo Cultural Ibero-americano (antiga Funarte).

"E aí você se arruma todinha para o bloquinho de carnaval, faz todo mundo acordar cedo, mas o bloquinho só é semana que vem, não é hoje. E aí você tá desse jeito no meio da rua. A criança tá ali desapontada, porque tá toda arrumada. Vamos almoçar desse jeito, no meio da rua, que maravilha", disse Laís no relato feito nas redes sociais.

Laís Dias, 36 anos, Edgard Rodrigues Machado Junior, 41 anos e a filha Maria Vitória Dias Bastos, 9 anos. (foto: Material cedido ao Correio )

O vídeo foi publicado na conta oficial do Suvaco da Asa e recebeu vários comentários dos internautas. “Aconteceu comigo. Fui para uma festa no dia errado”, disse um deles. Outra seguidora lembrou de uma situação em que errou a data da formatura do filho e levou o menino todo arrumado para a solenidade.

Ao Correio, a estudante disse que ama carnaval e não perde um bloquinho do Distrito Federal. “A gente ama os bloquinhos. Eu jurava que o Suvaquinho era neste sábado. Acordei cedo, fui pedalar, arrumei a família e quando eu vi, não era o dia. O pior é que a gente estava morrendo de fome. Depois de lá, fomos ao restaurante e almoçamos em clima de carnaval”.

A folia do Suvaco da Asa ocorrerá no próximo sábado (3/2) e promete ser uma das maiores festividades do Distrito Federal. Entre as atrações estão o Bloco Menino de Ceilândia, a Orquestra Marafreboi e o cantor pernambucano Otto.



Confira a programação



Bloco Suvaquinho



10h – Oficina e cortejo com a Vivendo e Batucando (DF)

11h30 – Apresentação do Palhaço Mandioca Frita (DF)

12h30– Apresentação Menino de Ceilândia (DF)

Bloco Avencemos



14hs – DJ Laine D’Olinda

15hs – Patubatê

Suvaco da Asa

16h - Orquestra Marafreboi no Palco

16:30h – Desfile do bloco

18h – Otto canta Reginaldo Rossi

19:30h – DJ La Ursa