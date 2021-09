Imagem de suspeito de roubo em Samambaia Sul é divulgada pela policia

PM Pedro Marra

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou, na tarde desta segunda-feira (20/9), a imagem de um dos autores de um roubo com restrição de liberdade cometido em 18 de julho, na QN 501 de Samambaia Sul. O delegado Leandro Ritt, diretor da Divisão de Repressão a Sequestros (DRS), foi quem pediu a solicitação para encontrar o suspeito.

No crime, um casal foi fechado por um veículo de onde desembarcaram três indivíduos que anunciaram o assalto. Outras informações com a DRS, pelos telefones 3207-5641/4597/4598. No último sábado (18/9), um jovem, 20 anos, e um adolescente, simularam estarem armados e agrediram uma mulher com socos e chutes, no Gama. Durante as agressões, eles tentavam roubar a bicicleta dela.

Um agente socioeducativo passava pela via de carro e aprendeu em flagrante um dos jovens. O outro assaltante conseguiu escapar do local. Os agentes constataram que o adolescente era interno do Sistema, já cumpria medidas socioeducativas no DF e estava no saidão.

O Sindicato dos Servidores do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal (Sindsse-DF) explica que o agente, ao ver a situação, saiu do veículo, sacou uma pistola e deu voz de prisão aos dois envolvidos. O assaltante preso foi encaminhado à Delegacia de Polícia.

Asa Norte

Na manhã de sexta-feira (17/9), a Polícia Civil do DF prendeu três homens acusados de tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte), na Asa Norte. Segundo as investigações, em 13 de julho, o trio e um adolescente assaltaram três vítimas que passavam próximo ao balão das quadras 210/410 Norte.

Coordenada pela 2ª Delegacia de Polícia, da região, a operação também contou com a participação da Divisão de Operações Especiais e Aérea da PCDF. De acordo com a apuração, à época do crime, um dos criminosos efetuou dois disparos de arma de fogo na direção de uma vítima, acionando o gatilho por duas vezes, mas os tiros não atingiram o pedestre porque a arma falhou.

Após a identificação dos quatro homens — três adultos e um adolescente — a unidade policial requereu a prisão preventiva e a expedição de mandado de busca e apreensão na Justiça. O procedimento também foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) para adoção das medidas legais quanto ao menor.