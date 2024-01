Delator da Caixa de Pandora, Durval Barbosa casa com mulher que o esfaqueou

O delegado aposentado da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e delator da operação Caixa de Pandora Durval Barbosa, 72 anos, casou-se nesta segunda-feira (29/1) em um cartório de um shopping de Brasília.

Durval oficializou a união com Fernanda Gabriela nas redes sociais. Os dois já foram casados anteriormente, mas o delator pediu divórcio — homologado em fevereiro do ano passado — após uma briga do casal em um apartamento onde moravam, na 114 Sul. Na ocasião, Fernanda foi presa por esfaquear Durval na barriga.

Ela foi indiciada pela PCDF e denunciada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) por tentativa de homicídio. Em abril do ano passado, a Justiça decidiu soltar Fernanda. Poucos meses depois, em setembro do mesmo ano, foi absolvida pelo Tribunal do Júri de Brasília.

Em exames psiquiátricos, anexados ao processo, foi constatado um quadro de insanidade mental que a deixou sem condições de compreender o crime.

No post publicado nas redes sociais, Durval escreveu: “Só amor”. Nos comentários, muitas pessoas desejaram sorte aos dois. “Que lindos! Deus abençoe a união de vocês”, escreveu um amigo do casal.









