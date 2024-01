Secretaria de Educação divulga resultado das vagas remanescentes

Já está disponível para consulta, no site da Secretaria de Educação (SE) do Distrito Federal, o resultado das inscrições para as vagas remanescentes na rede pública de ensino. A matrícula deve ser efetivada diretamente na escola para a qual o estudante foi direcionado, entre esta quarta-feira (31/1) e a próxima sexta-feira (2/2).

A secretaria destaca que esta é a última chance para os pais e responsáveis que perderam o prazo inicial de matricularem os estudantes nas escolas em que foram contemplados. A não efetivação no período estipulado resultará na perda da vaga na unidade escolar contemplada. As aulas na rede pública começam em 19 de fevereiro.

Também está disponível no site da SEEDF o resultado da segunda chamada dos Centros Interescolares de Línguas (CILs). A efetivação das matrículas também ocorre de forma presencial nas secretarias das respectivas unidades durante de 31/1 a 2/2.

Documentos necessários

Ensino regular

• Documento de identificação (RG) – Certidão de Nascimento ou outro documento oficial com foto

• CPF do estudante

• Carteira de Identidade ou CNH do responsável legal pela matrícula do estudante

• CPF do responsável legal pela matrícula do estudante

• Declaração Provisória de Matrícula (Deprov) ou Histórico Escolar

• Comprovante de residência e/ou do local de trabalho, conforme o local indicado no ato da inscrição

• Duas fotografias 3×4

• Comprovante de tipagem sanguínea e fator RH, nos termos da Lei Distrital nº 4.379/2009

• Carteira de Vacinação, conforme Lei nº 6.345/2019

• Número de Inscrição Social Número do responsável legal pela matrícula do estudante

CIL

• Identidade do estudante

• CPF do estudante

• Duas fotos 3×4

• Comprovante de residência

• Declaração de escolaridade atualizada

– Para os estudantes menores de 18 anos, é necessário apresentar CPF e RG do responsável

Com informações da Secretaria de Educação

