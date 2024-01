DF tem curso de formação de pro-players; veja como participar

Videogame deixou o âmbito apenas da diversão e é profissão no mundo contemporâneo. A Federação Brasiliense de Desportos Eletrônicos (FBDEL) promove um curso de capacitação e formação de pro-players em parceria com o Governo do Distrito Federal (GDF), a Secretaria de Cultura e Economia Criativa e o Instituto Evolução.



O curso começa em 19 de fevereiro, com aulas ministradas na Biblioteca Nacional. A formação tem duração de quatro meses e pretende lecionar sobre os maiores jogos na área competitiva, o mercado de E-sports, além de mostrar o processo para a formação de um jogador profissional, criação de conteúdo para internet relacionado aos jogos e táticas usadas em campeonatos oficiais.



As inscrições estão abertas e oferecem 50 vagas. É necessário que o aluno já tenha tido algum contato com videogames e conhecimento básico de informática. Informações e inscrições podem ser feitas acessando o link.