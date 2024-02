Vizinhos ligam para policia e salvam a vida de mulher esfaqueada pelo ex

Uma mulher foi vítima de tentativa de feminicídio na quadra 2 de Sobradinho, na Vila Dnocs, nesta quinta-feira (1º/2). A vítima estava em frente da casa dela, por volta das 10 horas da manhã, conversando com uma amiga quando o ex-companheiro dela, de 46 anos, apareceu e deu um golpe de faca nas costas da vítima.

De acordo com as informações da Polícia Civil, o autor do crime estava embriagado, nervoso e gritou que iria matar a ex. A mulher teria reagido e começou uma luta corporal entre os dois.

Vizinhos entraram em contato com a Polícia Militar que fazia ronda no local. Os policiais do 13º Batalhão da PM prenderam o homem em flagrante e o levaram à 13ª Delegacia de Polícia.

Ainda segundo informações da Polícia Civil, o autor do crime tinha passagens pela polícia por ameaça, lesão corporal, injúria, maus tratos, furto, roubo e ocorrências pela Lei Maria da Penha.

Uma das acusações por Lei Maria da Penha teria sido feita pela filha da vítima desta manhã, em julho de 2023.

* Com informações da TV Brasília