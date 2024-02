Homem que assassinou esposa na frente dos filhos é condenado a 35 anos

Um homem foi condenado a 35 anos, um mês e seis dia de prisão pelo Tribunal do Júri de Ceilândia por assassinar a companheira no Sol Nascente. O feminicídio ocorreu na manhã de 10 de agosto de 2022, na quadra 700, Vila Madureira.

A vítima, Luciana Gomes da Costa, morava com Eduardo Regis da Cruz na mesma residência e tinha quatro filhos, todos menores de 14 anos. No dia do crime, o casal discutiu por causa de uma quantia em dinheiro e de um chocolate, depois que o autor chegou do trabalho. Quando os dois entraram no quarto, ainda se desentendendo, Eduardo estrangulou a mulher na frente dos filhos.

Os vizinhos tentaram socorrer Luciana, após ouvir Eduardo fazer uma simulação de que a casa havia sido invadida por criminosos. Ao chegar no local, vizinhos encontraram a vítima desmaiada, com um cobertor por cima da cabeça e com indícios de estrangulamento. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi ao endereço e encontraram Luciana sem vida.

Com informações do MPDFT