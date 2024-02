Irmão de acusado de espancar jovem é preso por ameaçar testemunhas

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta sexta-feira (2/2), o irmão do homem foragido acusado de espancar um jovem de 18 anos até a morte, em Taguatinga Norte. O Correio apurou que o detido, que não teve a identidade revelada, teria ameaçado testemunhas da agressão e, por havê-las coagido, responderá a processo na Justiça.

O irmão do preso é Igor Ferreira da Silva, cujo paradeiro é desconhecido pelas autoridades, que o acusam do assassinato de Samuel Alencar, 18. Outros dois envolvidos no crime estão detidos.

O homicídio ocorreu na tarde de domingo (28/1). Samuel estaria bebendo com os acusados de sua morte, com quem teve uma discussão, após dar um soco em um deles. Um dos presos contou à polícia que ele reclamava com outro rapaz por uma bicicleta quebrada e Samuel interferiu na briga.

Imagens de segurança do local onde as agressões ocorreram registraram quando o jovem foi atingido com socos e chutes na cabeça. Samuel ficou internado em um hospital, mas faleceu na madrugada de quarta-feira (31/1).

A PCDF pede para que, caso alguém tenha informações sobre o paradeiro de Igor, ligue ao número 197, da Polícia Civil.