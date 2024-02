Suvaco da Asa veio com tudo para pré-folia

* Sarah Paes - Especial para o Correio

O tradicional bloco Suvaco da Asa deu início às comemorações pré-carnavalescas na capital federal, estge sábado (3/2). Inspirado na festa pernambucana, homenageou o cantor e compositor Reginaldo Rossi, falecido em 2013. Foliões animados se reuniram no estacionamento do Complexo da Funarte, no Eixo Monumental, sem se importar com céu nublado e a ameaça de chuva.

A festa foi dividida em três partes. A agremiação começou, pela manhã, com o "Suvaquinho" para as crianças. À tarde, as famílias deram lugar aos grupos de amigos que se reuniram para também dançar e brincar.

Criado há 18 anos, o Suvaco da Asa mantém a tradição de fazer o esquenta de carnaval no DF. Dentro de sua proposta de divulgação da cultura pernambucana em Brasília, seus integrantes se empenham em serem "embaixadores" de uma das maiores festas populares e espontâneas do Brasil, o carnaval de Recife e Olinda. O nome bloco tem a ver com o endereço dos fundadores, moradores do Sudoeste, que fica a oeste da Asa Sul, portanto, "embaixo" desse ponto da capital.

Vestida com uma camiseta estampada com a bandeira de Pernambuco, Marta Cristina Tenório, 68 anos, faz questão de comparecer a todas as edições da festa quando está em Brasília. "Eu sou pernambucana, adoro frevo e carnaval. Minha história com o Suvaco começou porque moro no Sudoeste", explicou animada.

Acompanhada pelo marido, Pedro Santos, a animada foliã fez questão de curtir o início da festa com a família. "Eu acho que já nasci dançando frevo. Quando não estou em Recife, começo meu carnaval aqui. De manhã, já trouxe meu netinho, no Suvaquinho. Depois que ele brincou, o devolvi aos pais e voltei para curtir", contou Marta.

O Grupo Performático Patubatê fez a abertura da festa do bloco, no período da tarde, seguido pela Orquestra Popular Marafreboi, que liderou o cortejo no estacionamento da Funarte. Os músicos tocaram frevo e prepararam o público para a apresentação do cantor Otto. Coube ao artista a responsabilidade de interpretar as canções do pernambucano Reginaldo Rossi. A festa terminou com a apresentação da DJ La Ursa.

Matinê

A festa realizada pelo Suvaco da Asa se ampliou aos minifoliões e famílias há 12 anos, quando muitos dos seus admiradores e fundadores começaram a ter filhos. A farra infantil começou às 10h e acabou às 14h. Os organizadores estimam que, só nessa "versão para menores", um público de 4 mil pessoas esteve presente.

"Cada ano a gente pensa um pouco mais em como podemos melhorar a estrutura da festa. Este ano, pusemos várias tendas para que as crianças curtissem na sombra. Também contratamos 13 brinquedos infláveis e os colocamos em pontos sombreados pelas árvores. E ainda contamos com duas palhaças que fizeram pinturas de rosto", explicou o produtor cultural e presidente do bloco, Pablo Feitosa.

Por volta da 13h30, uma chuva rápida fez com que foliões corressem para as tendas instaladas no estacionamento. Momentos antes, uma mãe perdeu a filha e logo procurou os policiais. Ao fazer o anúncio no palco, a criança foi encontrada em instantes.

A fisioterapeuta Patrícia Duarte, 37 anos, fez questão de levar a filha de cinco anos, Isadora Duarte, para se divertir. "Nós temos o costume de vir aqui desde que ela tinha dois anos. O ambiente é seguro e o clima é bem familiar, além de tudo ser muito organizado e tranquilo", elogiou a moradora de Águas Claras.

CB.Folia



O Correio premiará, pelo sétimo ano, os melhores blocos de rua do DF. A iniciativa busca destacar a importância da cultura carnavalesca, além da diversidade e da relação de pertencimento com a cidade.

A premiação contemplará as categorias: Melhor Bloco de Rua (1º, 2º e 3º lugares), Melhor Momento, Melhor Fantasia e a novidade da edição deste ano, Melhor Fantasia Infantil, com júri técnico; Melhor Bloco de Rua, com votação popular.

A apuração será em 14 de fevereiro e os ganhadores anunciados dois dias depois, às 16h, no auditório do edifício-sede do Correio Braziliense, no SIG, Quadra 02, Lote 340, quando será feita a entrega do Troféu CB.Folia aos blocos e foliões vencedores desta edição.

Confira a programação do pré-carnaval para domingo (4/2)

Candan Bucans (infantil)

SQN 315

10h

Capivareta Repercussiva

Eixão Norte 201/211

14h

Cafuçu do Cerrado

No Estacionamento do Eixo

Cultural Ibero-americano,

antiga Funarte

Das 15h às 22h.

Carnaval Acerva

Eixão Norte

15h

Canteiro do samba

Praça dos Orixás

16h

