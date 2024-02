Tempo abafado e possibilidade de chuvas isoladas marcam o domingo

O domingo de pré-carnaval amanheceu com o céu coberto por nuvens escuras. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima desta manhã foi de 18ºC. A máxima pode chegar a 28ºC. A umidade relativa do ar deve ficar entre 95% e 50%. Pode chover em diversos pontos da cidade ao longo do dia.

Apesar do predomínio de muitas nuvens, nesta época do ano a radiação solar é potencializada, o que provoca uma sensação de mais calor e o tempo abafado. O meteorologista Olívio Bahia explica que a tendência é de ocorrerem chuvas pontuais. “A observação indica que podem ocorrer casos de chuvas mais fortes, que podem causar até mesmo alagamentos e quedas de árvores, mas de forma concentrada e pontual.”

O tempo fechado e as condições propícias para chuva devem permanecer ao longo do início da semana. A semana que antecede o feriado de carnaval deve continuar com o predomínio de muitas nuvens e chuvas em momentos diferentes em diversos pontos do Distrito Federal. “As condições atmosféricas estão propensas para que o início da semana se mantenha com nebulosidade apesar de o dia ter amanhecido encoberto, que é quando não se vê nenhuma fresta de sol”, afirma Olívio, que ainda explicou que é cedo para uma previsão exata para o próximo fim de semana de folia, já que o ideal é fazer a previsão do tempo diariamente.