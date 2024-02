Veja a rota do fumacê em ação de combate à dengue nesta segunda (5)

Devido à alta de casos de dengue no DF, o Governo do Distrito Federal (GDF) segue no combate à doença. A fim de evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, mais 12 regiões administrativas vão receber a ação preventiva do carro do fumacê, entre elas Santa Maria, Samambaia, Guará I, Riacho Fundo II e Planaltina. (Confira as regiões abaixo).

O veículo de aplicação do inseticida de ultrabaixo volume (UBV) passará das 17h às 19h. A a rota também foi feita mais cedo, entre as 4h e as 6h, nas mesmas localidades. A recomendação é para que as pessoas abram portas e janelas quando o carro passar.

Aumento de casos

O Distrito Federal tem mais de 45 mil casos de dengue notificados desde o começo do ano, de acordo com a Secretaria de Saúde do DF. Desses, 43,5 mil foram classificados prováveis pela secretaria — o que equivale a mais de 1,3 mil casos registrados por dia na capital federal em 2024. Confira as regiões que recebem o fumacê nesta segunda-feira (5/2).



Regiões:

Samambaia: QR 403;

Vila Planalto;

Taguatinga: QND 26/QND 40;

Santa Maria: QR 100, 103, 304, 205;

Guará I: Caac Guará Park Caac chácaras; 22 B, 23, 28, 30, 36, 40;

Itapoã: Del Lago QD 325 a 333;

Lago Norte: QI 2/ QI 4/ QI 06; QI 1, QI 3 (manhã)/ QI 7; QI 9 (tarde);

Recanto das Emas: QD 106, 107, 310/ Condomínio São Francisco QD 04; Região Água Quente QD 04 (A, B, C, D, E, F);

Planaltina: Buritis IV - QD. 18 Conj. A/ QD. 22 A Conj A/ QD. 24;

São Sebastião: Centro;

Lago Sul: QL 20, QL 22, QL 24;

Riacho Fundo II: CAUB 1/ CAUB II;

Cruzeiro: QD 2, 4, 6/ Administração Regional do Cruzeiro (manhã)/ QD 7, 8, 10, UBS (tarde).